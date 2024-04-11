Политолог Мезюхо считает, что планы на Крымский мост у киевского режима появляются в одном случае

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовящемся плане нового контрнаступления, включающего разрушение Крымского моста. Политолог Иван Мезюхо дал оценку этим словам. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это уже своего рода традиция: когда у Незалежной все плохо, ее президент начинает говорить о необходимости нанесения удара по Крымскому мосту. Таким образом, это «лакмусовая бумажка», которая обнажает проблемы украинских войск на поле боя.

Эксперт добавил, что бравада Зеленского далека от реального положения дел. Даже русофобы начинают открыто признавать плачевное положение ВСУ на поле боя.

По его мнению, они же также заявляют и о том, что слова украинского президента не имеют ничего общего с реальностью, таким образом, даже откровенные недруги нашей страны внутри Украины понимают, что Зеленский несет бред. Поэтому стоит воспринимать его заявление как свидетельство неспособности выполнять обязанности верховного главнокомандующего.