Новый главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции для осуществления запроса президента Незалежной на медийные победы. По словам политолога Ивана Мезюхо, последствием его командования станет еще больше потерь в рядах украинской армии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что спор Залужного с Зеленским возник именно на почве требования выполнения безумных приказов, итогом которых было забрасывание линии фронта телами мертвых украинских солдат.

По мнению эксперта, Сырский в данном отношении более пластичный и гибкий, станет меньше ценить здоровье и жизнь украинского солдата.