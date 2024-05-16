Украинские пограничники открывают прицельный огонь по пытающимся переправиться через реку Тиса в Румынию украинцам, бегущим от мобилизации. По словам политолога Ивана Мезюхо, жители Незалежной не получают от западных стран никакой помощи. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что Запад закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине и предпочитает не видеть факта дикой мобилизации.

По мнению эксперта, жители Незалежной, которые желают избежать мясорубки, начатой действующим президентом страны, не могут найти никакой защиты в лице Евросоюза, не говоря уже о международных организациях. Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека занимает двоякую позицию в вопросе освещения темы нарушения прав и свобод в этом государстве, стараясь много не замечать.

Он добавил, что при этом попытки украинцев избежать мобилизации продолжатся, поскольку и сами жители страны, и западные кураторы видят, что украинский фронт сыплется.