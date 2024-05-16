Политолог Мезюхо считает, что украинцы не получают от западных стран никакой защиты
Фото: [ru.freepik.com]
Украинские пограничники открывают прицельный огонь по пытающимся переправиться через реку Тиса в Румынию украинцам, бегущим от мобилизации. По словам политолога Ивана Мезюхо, жители Незалежной не получают от западных стран никакой помощи. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что Запад закрывает глаза на нарушение прав человека на Украине и предпочитает не видеть факта дикой мобилизации.
По мнению эксперта, жители Незалежной, которые желают избежать мясорубки, начатой действующим президентом страны, не могут найти никакой защиты в лице Евросоюза, не говоря уже о международных организациях. Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека занимает двоякую позицию в вопросе освещения темы нарушения прав и свобод в этом государстве, стараясь много не замечать.
Он добавил, что при этом попытки украинцев избежать мобилизации продолжатся, поскольку и сами жители страны, и западные кураторы видят, что украинский фронт сыплется.