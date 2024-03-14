Депутат нижней палаты парламента Михаил Шеремет заявил, что попытки нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинской армии и капитуляцию киевского режима. По словам политолога Ивана Мезюхо, Вашингтон и сам не верит в то, что войскам Незалежной удастся вернуть полуостров. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что попытки подобных действий моментально получат широкий ответный удар со стороны Вооруженных Сил РФ, что в итоге приведет к увеличению жертв для Киева.

По мнению эксперта, в Штатах отлично понимают, что никакие новые вооружения или очередная финансовая помощь не поспособствуют киевскому режиму отобрать полуостров у России.

Он отметил, что анонсированной американским лидером финансовая помощь Незалежной хватит лишь для ведения ВСУ боевых действий в течение нескольких недель.

Политолог подчеркнул, что подобные заявления являются всего лишь очередным сотрясанием воздуха накануне Крымской весны.