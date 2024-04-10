По словам политолога Вадима Мингалева, украинские войска не смогут провести новое контрнаступление в силу отсутствия людских и материальных ресурсов. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что причиной этого является отсутствие для этого ни финансовых, ни экономических, ни людских и материальных ресурсов, ни военной техники и боеприпасов.

По мнению военного эксперта, это очередной блеф украинского лидера, чтобы выклянчить финансы у западных стран для того, чтобы хотя бы каким-либо образом продлить агонию собственного режима.

Он отметил, что для Киева ситуация складывается очень печально на фронте, прежде всего сегодня, поэтому делаются всевозможные заявления, уловки для посыла сигнала конгрессу США о выделении финансов. Тем не менее большая часть жителей Незалежной уже не поверит в это, поскольку происходящее на данный момент является закономерным процессом.