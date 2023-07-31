Политолог Миршаймер: Запад боится уходящего времени и толкает Зеленского на самоубийственные атаки

Он понимает, что постепенно терпит поражение в противостоянии с Россией, теряя хоть какую-то поддержку общества.

Американский эксперт считает, что настоящей причиной тяжелых потерь ВСУ является политическая воля стран НАТО. Они предоставили правительству Зеленского вооружения, технику, ресурсы, обучили его солдат, и заставили отрабатывать все это. Все понимали, что украинская армия не сможет добиться заметных успехов, что и произошло. Она не сумела даже дойти до первой полосы российской обороны.

«Если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя, поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют — проиграет и Запад», - подчеркнул Джон Миршаймер.

Такую точку зрения он высказал во время общения с изданием Grayzone. И этого уходящего впустую времени больше всего боятся на Западе. Временной фактор играет на стороне России.