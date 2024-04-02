Политолог назвал способы, как украинские БПЛА смогли долететь до Татарстана

По словам политолога Александра Пылаева, украинские БПЛА смогли долететь до Татарстана благодаря Североатлантическому альянсу и его космическим возможностям. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что на украинские воздушные силы работает вся космическая разведка. Так, выявляются относительно безопасные маршруты, определяется примерное расположение главных систем ПВО.

По мнению аналитика, существует такое понятие «минимальная высота обнаружения радиолокационного поля», то есть если дрон имеет техническую возможность под это поле поднырнуть, то его пропускают.

Напомним, что сегодня утром украинские БПЛА впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан, ударив по заводу на территории ОЭЗ «Алабуга» и по студенческому общежитию в Елабужском районе.