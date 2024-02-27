Политолог Никулин назвал главный мотив применения отравляющего вещества BZ

По информации ФСБ, в Запорожской области был предотвращен теракт с применением аналога отравляющего вещества BZ. По словам политолога Игоря Никулина, боевое отравляющее вещество по классификации альянса BZ может использоваться для дезорганизации целой воинской части и приводит к временному помешательству человека. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это вещество было на вооружении американских войск с 60-х годов прошлого века.

По мнению эксперта, американские войска активно применяли данное отравляющее вещество во время войны во Вьетнаме и в ряде других локальных конфликтах.

Он подчеркнул, что вещество BZ временно выводит человека из строя и вызывает помешательство, большая доза может привести к летальному исходу. Его также можно использовать против целой воинской части, которая не сможет выполнить поставленную ей боевую задачу.