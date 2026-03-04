Политолог объяснил, как война США с Ираном спасет Донбасс

Пока Вашингтон и Тегеран выясняют отношения на Ближнем Востоке, на востоке Европы может созреть не менее важный геополитический итог. Политолог Юрий Самонкин в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что затянувшийся конфликт США и Ирана сыграет против Киева: российская армия, пользуясь паузой во внимании Запада, способна выдавить ВСУ с территории Донбасса.

По словам эксперта, военная тактика России сейчас срабатывает особенно эффективно именно потому, что Киев упустил окно возможностей для переговоров. Пока американский истеблишмент сосредоточен на эскалации вокруг Ирана, Украина рискует остаться без главного — без прежнего объема военной помощи и дипломатической поддержки. Самонкин прогнозирует, что в ближайшее время встречи с украинскими делегациями отойдут для США на второй план, а поставки вооружений если не прекратятся, то существенно сократятся.

По его мнению, на этом фоне армия России не стоит на месте. Продвижение идет не только в ДНР, но и в Запорожской и Харьковской областях. И, как отмечает политолог, даже весенняя распутица может не стать спасением для ВСУ — территории рискуют перейти под контроль РФ еще до того, как сойдет снег. Логика здесь простая: как только Ближний Восток утихомирится, Москва подойдет к переговорам уже не с просьбами, а с ультиматумами, имея на руках куда более весомые «козыри» в виде занятых земель.

Ранее сообщалось, что Украина подтвердила участие в планах Лондона по атакам на иранские объекты.