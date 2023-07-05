Политолог Оленченко назвал способ избежать гражданской войны во Франции

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, нынешнее положение Франции нельзя назвать стихийным, так как это является итогом некомплектности президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что французские власти не могут найти общий язык с населением, поэтому проблемы станут копиться дальше, что в результате может привести к гражданской войне.

По мнению эксперта, одной из глубинных причин протестов во Франции является украинская повестка. Поэтому изменение данной повестки может навести порядок и улучшить экономику страны.

Оленченко добавил, что на данный момент Макрон увлечен «антироссийским угаром».