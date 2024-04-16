Политолог Перенджиев дал оценку шансам Тель-Авива серьезно ответить Тегерану

По словам политолога Александра Перенджиева, Израиль все больше теряет партнеров и без участия Штатов не сумеет создать коалицию для ответных действий против Ирана. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при этом поведение Ирана сдержанное, поскольку полномасштабная война не входит в его планы после ответного удара.

По мнению эксперта, Тель-Авив и Вашингтон понимают свою вину, поскольку их действия были первыми.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни сообщил, что Тегеран примет ответные меры в течение ряда секунд в случае атаки со стороны Израиля.