По словам политолога Александра Перенджиева, лучшая бригада украинской армии не поможет Незалежной отбить Авдеевку. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что они в состоянии только затянуть сопротивление.

По мнению эксперта, на данные участки украинские военные станут направлять наилучшие резервы.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в Незалежной наблюдается серьезное истощение ресурсов и используются последние резервы.

Политолог отметил, что битва за Авдеевку разгорится с новой силой, а степень ожесточенности боев вырастет.