Политолог Перенджиев назвал задачи лучшей бригады украинских войск
Фото: [pxhere.com]
По словам политолога Александра Перенджиева, лучшая бригада украинской армии не поможет Незалежной отбить Авдеевку. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что они в состоянии только затянуть сопротивление.
По мнению эксперта, на данные участки украинские военные станут направлять наилучшие резервы.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что в Незалежной наблюдается серьезное истощение ресурсов и используются последние резервы.
Политолог отметил, что битва за Авдеевку разгорится с новой силой, а степень ожесточенности боев вырастет.