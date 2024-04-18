Политолог Перенджиев заявил, что армия РФ уничтожит все переданные ВСУ ракеты ATACMS

По словам политолога Александра Перенджиева, на сегодняшний день не зафиксировано серьезных последствий для нашей страны от использования дальнобойных ракет ATACMS украиснкой армией, все атаки, включая и атаки на гражданские объекты, были отражены. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что угроза ATACMS сокращается с продвижением нашей армии, поэтому со временем все ракеты будут уничтожены. Ожидаемы очередные удары по крымскому мосту, по мирным жителям, по регионам РФ.

По мнению эксперта, потенциальная угроза от ATACMS имеется, однако она отодвигается в связи с успешными действиями Вооруженных Сил РФ, вынуждающих украинские войска отходить на все более дальние рубежи.

Он пояснил, что армия РФ внесла коррективы в работу и стала действовать против структуры системы Starlink, благодаря которой ВСУ имеют больше информации о ситуации в зоне боевых действий, но при этом украинским военным все сложнее применять данную систему.