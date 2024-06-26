Политолог Петров считает, что Вашингтон хочет обелить себя после атаки украинской армии на Севастополь
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Представитель Пентагона заявил, что украинская армия самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов, но пляж в Севастополе не был целью украинских военных. По словам политолога Вадима Петрова, ВСУ не смогли бы использовать ракетное вооружение без активного участия американских специалистов. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что для американцев крайне важно любыми путями обелить себя, хотя они принимают непосредственное участие в данном процессе. Таким образом, это крайне удобный метод демонстрации своих возможностей и своего нежелания идти на какие-то компромиссы.
По мнению эксперта, говорить о самостоятельном выборе целей украинской армией говорить не приходится. И дело вс в том, что выбор этот носит откровенно античеловеческий, антигуманный характер. Тем более в последнее время киевский режим все чаще заявляет о том, что Крым и его жители являются целью, которая представляет самый большой интерес.