Представитель Пентагона заявил, что украинская армия самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов, но пляж в Севастополе не был целью украинских военных. По словам политолога Вадима Петрова, ВСУ не смогли бы использовать ракетное вооружение без активного участия американских специалистов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что для американцев крайне важно любыми путями обелить себя, хотя они принимают непосредственное участие в данном процессе. Таким образом, это крайне удобный метод демонстрации своих возможностей и своего нежелания идти на какие-то компромиссы.

По мнению эксперта, говорить о самостоятельном выборе целей украинской армией говорить не приходится. И дело вс в том, что выбор этот носит откровенно античеловеческий, антигуманный характер. Тем более в последнее время киевский режим все чаще заявляет о том, что Крым и его жители являются целью, которая представляет самый большой интерес.