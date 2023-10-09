Политолог Шаповалов считает, что союзников США убивают из переданного Киеву оружия
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Сыном бывшего американского лидера было замечено, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4. По словам политолога Владимира Шаповалова, против Израиля применяется оружие Североатлантического альянса, ранее переданное Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что давно известно, что часть переданного киевскому режиму оружия в итоге оказывается на черном рынке.
По мнению эксперта, в западных государствах хорошо знают об уровне коррумпированности власти на Украине.
Он добавил, что США прекрасно осознают, что оружие может попасть в руки кого угодно, а в итоге из того самого оружия убивают американских союзников.