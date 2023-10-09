Сыном бывшего американского лидера было замечено, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4. По словам политолога Владимира Шаповалова, против Израиля применяется оружие Североатлантического альянса, ранее переданное Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что давно известно, что часть переданного киевскому режиму оружия в итоге оказывается на черном рынке.

По мнению эксперта, в западных государствах хорошо знают об уровне коррумпированности власти на Украине.

Он добавил, что США прекрасно осознают, что оружие может попасть в руки кого угодно, а в итоге из того самого оружия убивают американских союзников.