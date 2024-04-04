Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске ведут к украинским спецслужбам, при этом хорошо известно, что киевский режим находится под полным контролем Вашингтона. По словам политолога Игоря Шатрова, террористическая деятельность Незалежной должна стать предметом международного обсуждения и решения по на уровне Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что мир должен одуматься и разобраться в том, что Запад помогает террористическому государству, и если мировое сообщество не признает Украину террористическим государством, то значит потакает терроризму, сотрудничает с ним.

По мнению политолога, в России никого не надо убеждать в том, что Незалежная является именно террористическим государством, а официальное признание является чисто техническим вопросом.