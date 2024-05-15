В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что Украина на фоне успешного продвижения российских войск в Харьковской области оказывает давление на США для получения разрешения атаковать территорию нашей страны американским оружием. По словам политолога Игоря Шатрова, Вашингтон вполне может дать Киеву подобное разрешение, так как Белый дом склонен к быстрой смене решений. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что уже забыто о том, что первоначально речь не шла о поставке вооружений киевскому режиму, а касалась именно финансовой помощи. Несмотря на то что американцы твердят о том, что не пойдут на удары по России, однако они считают украинскими Крым и Севастополь, а также территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав нашей страны, и никаких ограничений по ударам по этим территориям точно нет. Поэтому разрешение запускать ракеты вглубь России не за горами.

По мнению политолога, Незалежная может получить и негласное разрешение. В ответ на удары Киева в Вашингтоне или пожурят, или проигнорят. Однако российская армия в состоянии их предотвратить.