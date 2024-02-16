Политолог Шатров считает, что жители Украины встречают военных РФ словом «родненькие»
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что миллионы беженцев с Незалежной нашли приют, свое убежище в нашей стране, они чувствуют себя дома. По словам политолога Игоря Шатрова, хотя и выстроена информационная блокада, живущие на украинской земле люди знают правду. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что при освобождении российскими военными населенных пунктов жители встречают их словом «родненькие».
По мнению эксперта, об этом следует знать западным странам, что большая часть украинцев мечтает об избавлении от киевского режима.