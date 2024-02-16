Политолог Шатров считает, что жители Украины встречают военных РФ словом «родненькие»

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что миллионы беженцев с Незалежной нашли приют, свое убежище в нашей стране, они чувствуют себя дома. По словам политолога Игоря Шатрова, хотя и выстроена информационная блокада, живущие на украинской земле люди знают правду. Об этом сообщает радио Sputnik.