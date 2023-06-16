По словам политолога Александра Субченко, для понимания виновных в подрыве Каховской ГЭС следует всего лишь посмотреть на фото и включить критическое мышление. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он пояснил, что украинская сторона на гидроузле в Запорожье начала сбрасывать воду, поэтому на месте взрыва уже имелось достаточный объем давления воды.

Эксперт добавил, что Незалежная уже давно перестала быть государством, поэтому ее жители вообще не интересуют, они решают поставленные Западом военные задачи.