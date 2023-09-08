Политолог Смолин считает, что Вашингтон передает киевскому режиму преступное оружие

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, поставки США Киеву оружия с обедненным ураном являются отражением возмутительного пренебрежения Штатами экологическими последствиями использования данного вида боеприпасов. По словам политолога Михаила Смолина, Вашингтон это осознает и совершает намеренно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что поставки вооружения с обедненным ураном являются своего рода эскалацией геноцида.

По мнению эксперта, это не что иное, как поставки преступному режиму преступного вооружения.

Он добавил, что при этом удивляет отсутствие реакции государств Европы на вероятность таких поставок.