Политолог Солонников дал оценку запрету украинскими властями на посещение линии фронта журналистами

По словам политолога Дмитрия Солонникова, в вопросе запрета Киевом на посещение линии фронта для зарубежных и украинских журналистов имеются два подхода к освещению конфликта. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что первый подход является традиционным, подразумевающим жесткую цензуру публикаций. Это классическая схема в подобных ситуациях.

По мнению эксперта, с другой стороны, это массовая съемка репортажей, которая в итоге была признана неудачной.

Он добавил, что решение Киева вернуться к классической схеме является логичным.