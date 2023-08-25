По словам политолога Самера Суэйфана, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отсутствовал в самолете, потерпевшем крушение в Тверской области. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что у Незалежной нет средств для совершения данного теракта.

По мнению эксперта, данное преступление прежде всего выгодно Вашингтону и Европе, поскольку он очень недовольны размещением бойцов «Вагнера» на Африканском континенте.

Напомним, что бизнес-джет, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение в Тверской области.