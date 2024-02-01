Политолог Суздальцев считает Украину спонсором терроризма
Фото: [pxhere.com]
В нижнюю палату парламента внесен проект обращения к американскому конгрессу в связи с ударом украинской армии по отечественному самолету Ил-76. По словам политолога Андрея Суздальцева, вслед за этим обращением следует подавать иск в Международный суд ООН к Киеву. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что тот факт, что украинская армия обстреливает регионы России и самолеты без объявления войны, является чистой воды терроризмом.
По мнению эксперта, Незалежная выступает в качестве нерегулярного террористического подразделения.