Политолог Суздальцев считает Украину спонсором терроризма

Безопасность

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В нижнюю палату парламента внесен проект обращения к американскому конгрессу в связи с ударом украинской армии по отечественному самолету Ил-76. По словам политолога Андрея Суздальцева, вслед за этим обращением следует подавать иск в Международный суд ООН к Киеву. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что тот факт, что украинская армия обстреливает регионы России и самолеты без объявления войны, является чистой воды терроризмом.

По мнению эксперта, Незалежная выступает в качестве нерегулярного террористического подразделения.

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