Политолог Суздальцев считает Украину спонсором терроризма

В нижнюю палату парламента внесен проект обращения к американскому конгрессу в связи с ударом украинской армии по отечественному самолету Ил-76. По словам политолога Андрея Суздальцева, вслед за этим обращением следует подавать иск в Международный суд ООН к Киеву. Об этом сообщает радио Sputnik.