Депутат нижней палаты парламента Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинской армии маловероятно будет удачным и повторит участь предыдущего. Политолог Юрий Светов рассказал о том, насколько это реалистично. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, любые заявления о ходе боевых действий и стратегии ведения войны могут звучать лишь из уст лиц, которые непосредственно являются сотрудниками Минобороны.

Политолог добавил, что пока еще преждевременно говорить о том, что Незалежная обречена и не способна на прорыв или контрнаступление, поскольку они делают все, чтобы перегруппировать свои силы и пойти в атаку.

По его мнению, Незалежная не планирует капитулировать, поскольку ожесточенные сопротивления продолжаются.