Политолог Светов оценил слова Байдена о массовой стрельбе в США

Американский лидер Джо Байден заявил, что в Штатах с начала года случилось больше случаев массовой стрельбы. Политолог Юрий Светов дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, число расстрелов примерно одинаковое, если сравнивать статистику последних лет, что говорит о том, что за годы его правления страной так и происходит.

Политолог добавил, что при этом призывы ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия звучат в Штатах регулярно.

По его мнению, при этом люди, обвиняемые в захвате Капитолия, все сделали в соответствии с конституцией, пресекая злоупотребления властей.