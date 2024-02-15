Политолог Светов оценил слова Байдена о массовой стрельбе в США
Фото: [pxhere.com]
Американский лидер Джо Байден заявил, что в Штатах с начала года случилось больше случаев массовой стрельбы. Политолог Юрий Светов дал оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, число расстрелов примерно одинаковое, если сравнивать статистику последних лет, что говорит о том, что за годы его правления страной так и происходит.
Политолог добавил, что при этом призывы ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия звучат в Штатах регулярно.
По его мнению, при этом люди, обвиняемые в захвате Капитолия, все сделали в соответствии с конституцией, пресекая злоупотребления властей.