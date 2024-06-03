Глава спецштаба по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил, что украинская армия станет сбивать российские самолеты над территорией нашей страны из переданных Берлином ЗРК Patriot. По словам политолога Юрия Светова, для контроля применения ЗРК Patriot нужно участие немецких военнослужащих, в связи с чем Берлин постепенно готовит немецкое общество к тому, что ФРГ становится стороной конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Запад сначала поставляет вооружение, а потом начинают говорить «мы разрешим, Киев будет это делать». Это готовилось давно. Изначально наблюдались пробросы отставных генералов бундесвера, говорящих, что надо быть храбрыми, не надо бояться, Россия ничего не сделает.

По мнению эксперта, дано планировалось перетащить эти Patriot какими-либо хитрыми путями. В этом случае на место поставки для целеуказания, сопровождения указанных ракет будут направлены немцы. Таким образом, Германия вступает, по сути, в войну с Россией в приграничных регионах.