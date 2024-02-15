Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции. По словам политолога Юрия Светова, украинские военные стараются перейти в позицию атаки и делают все возможное, чтобы усыпить бдительность российской армии, включая аналогичные заявления. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что сегодня Вооруженными Силами Украины был нанесен обстрел по Белгороду из чешских установок сербскими ракетами.

По мнению эксперта, именно поэтому Владимир Путин потребовал отреагировать на активизацию действий ВСУ.

Он уточнил, что Незалежной следует предъявить какие-то реальные успехи на фронте, чтобы Штаты продолжили оказывать поддержку.