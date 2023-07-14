По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, возможности британской армии не соответствуют ее статусу и положению Великобритании в НАТО, поскольку их войска находятся в плохом состоянии. Политолог Юрий Светов рассказал, как обстоят дела в армии прочих государств военного блока. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, наиболее сильные армии всего у трех стран блока: США, Турция и Польша. Также имеют хороший опыт участия в военных действиях французская и немецкая армии.

Он также отметил активное развитие флота у голландцев и крепкую армию у Финляндии, а вот итальянские и испанские военные большого интереса не предоставляют.

По словам политолога, в общей массе страны блока являются серьезной силой, тем не менее не исключено, что в большей мере эти армии в скором времени будут состоять из мигрантов.

Светов пояснил, что вооружения для Киева в реальности действительно может не хватать, поскольку каждое государство говорит о важности укрепления первоначально собственной обороны, после чего коллективной.

Тем не менее, как подчеркнул эксперт, стоит помнить, что при необходимости члены Североатлантического альянса могут достичь поставленных целей.