Политолог Светов спрогнозировал ужесточение мобилизации на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский с июня откладывает подписание одобренного Верховной радой законопроекта об уменьшении призывного возраста во время мобилизации с 27 до 25 лет. Политолог Юрий Светов поделился мнением, с чем связана данная задержка. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, президент Незалежной боится затронуть студентов, поскольку это весьма опасно, так как студенчество может либо удариться в бега, либо вызвать какое-либо движение в обществе.

Эксперт добавил, что при этом ужесточение подхода к мобилизации на Украине в любом случае неизбежно.