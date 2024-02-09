Политолог Таран назвал причины нехватки боеприпасов у украинской армии
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По словам политолога Дмитрия Тарана, российской армией уничтожено 90% вооружения, поставленного Киеву западными государствами. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что при приостановке и сокращении помощи США и Европы воевать Незалежной будет просто нечем.
По мнению эксперта, в таком случае достижение целей спецоперации будет ускорено.
Он добавил, что на Украине ведется война сетецентрическая гибридная с участием воинских подразделений Североатлантического альянса.