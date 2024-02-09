По словам политолога Дмитрия Тарана, российской армией уничтожено 90% вооружения, поставленного Киеву западными государствами. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что при приостановке и сокращении помощи США и Европы воевать Незалежной будет просто нечем.

По мнению эксперта, в таком случае достижение целей спецоперации будет ускорено.

Он добавил, что на Украине ведется война сетецентрическая гибридная с участием воинских подразделений Североатлантического альянса.