Перечислены последствия отказа Израиля от наземной операции в секторе Газа

По словам политолога Станислава Тарасова, у мировых политиков образовался шанс приблизить мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, так как Израиль пока отказался начинать наземную операцию в анклаве. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что Вашингтон не готов к широкомасштабному раскручиванию данного конфликта, так как у них нет рецепта урегулирования и ресурса.

По мнению эксперта, это даст возможность избежать значительного числа жертв и разрушений.

Он подчеркнул, что нужна определенная фаза перемирия для прекращения боевых действий и начала процесса отмены.