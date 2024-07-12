Политолог Вакаров считает, что на Западной Украине звучат призывы к завершению военных действий
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По словам политолога Василя Вакарова, жители Западной Украины стали активнее выступать против продолжения боевых действий. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в стране также растет число поджогов автомобилей ТЦКашников во всей Незалежной. Кроме того, именно Западная Украина лидирует по числу уклоняющихся от мобилизации, рейтинг по уклонистам в Незалежной возглавляют Львовская и Тернопольская области.
По мнению эксперта, свыше десяти украинских блогеров также призывают открыто к прекращению огня. Это также своего рода является протестом, поскольку блогеры говорят о том, что ни к чему открытые бои не приводят. Кроме того, они обвиняют власти киевского режима в коррупции.