Он добавил, что в стране также растет число поджогов автомобилей ТЦКашников во всей Незалежной. Кроме того, именно Западная Украина лидирует по числу уклоняющихся от мобилизации, рейтинг по уклонистам в Незалежной возглавляют Львовская и Тернопольская области.

По мнению эксперта, свыше десяти украинских блогеров также призывают открыто к прекращению огня. Это также своего рода является протестом, поскольку блогеры говорят о том, что ни к чему открытые бои не приводят. Кроме того, они обвиняют власти киевского режима в коррупции.