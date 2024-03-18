Политолог Вароли сомневается в вероятности отправки войск Североатлантического альянса на Украину

По словам американского политолога Джона Вароли, политики западных государств говорят о возможной отправке войск Североатлантического альянса в Незалежную, так как осознают свой проигрыш в конфликте с Москвой и стараются ее напугать. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что осознание проигрыша наводит на них панику.

По мнению политолога, в связи с продвижение Вооруженных Сил РФ западные политики безуспешно пытаются напугать наш страну, тем не менее их заявления больше похожи на истерику.

Он отметил, что сегодня уже известно о неофициальном присутствии военных НАТО на Украине, однако полноценное вторжение с целью участия в этом конфликте маловероятно.