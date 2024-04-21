Политолог Живов считает необходимым учредить в России управления по борьбе с этнической преступностью

По словам политолога Алексея Живова, в нашей стране следует учредить силовыми ведомствами РФ управления по борьбе с этнической преступностью. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он пояснил, что в России идет нарастающая криминальная волна и гораздо более экстремистская политическая волна, угрожающая государственности страны. Их прямо сегодня следует «гасить» наиболее жестким образом. Стоит принимать радикальные решения, поскольку они в интересах России.

По мнению эксперта, в стране образуются обеспеченные преступные группы, которые разным образом «прикрываются» и ведут свою «черную» деятельность.