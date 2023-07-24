На Запорожском направлении военнослужащие Незалежной сдаются в плен группами вплоть до взвода в течение месяца. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Журавлева, такое положение связано с отсутствием веры в победу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что все объясняется проигранным контрнаступлением и пониманием, что победы не будет.

По мнению политолога, это хорошо понимает младший состав, поскольку они играют роль пушечного мяса.