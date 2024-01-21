По словам представителя МИД России Александра Грушко, учения масштаба Steadfast Defender 2024, проводимые военным блоком, могут нарастить риск военных инцидентов, тем не менее это все равно не сможет напугать нашу страну. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал суть этих учений и есть ли в этом опасность для России. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, вылетевший снаряд может обеспечить большие неприятности в данной истории, поскольку учения проходят рядом с границами нашей страны.

Эксперт подчеркнул, что при этом сознательного стремления начать войну с Россией нет, а всего лишь попытка повышения нервозности ситуации.

По его словам, осознанная война Североатлантического альянса с другими государства нереальна. Вашингтон держится за Незалежную, так как она не дает им довести дело до реальной войны.