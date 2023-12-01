Политолог Журавлев пояснил значение для России перехода украинской армии в оборону
Фото: [©Владимир Трефилов/РИА Новости]
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что украинские войска находятся фактически в тупиковой ситуации и ни о каком контрнаступлении речи больше нет. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал, каким образом станет развиваться ситуация на фронте в ближайшее время. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в настоящее время у властей киевского режима пока нет единой позиции по поводу провала контрнаступления: одни признают, другие – нет.
Эксперт подчеркнул, что при условии реального отступления ВСУ события в зоне спецоперации станет определять российская армия. При этом сегодня трудно сказать, какую тактику выберет наше военное руководство.
По его мнению, в любой ситуации от Незалежной ничего не будет зависеть, решение о дальнейших действиях станет принимать Россия.