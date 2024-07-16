Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Варшавы сбивать ракеты над Незалежной, заявив, что политика альянса остается неизменной, и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. По словам политолога Дмитрия Журавлева, отказ Североатлантического альянса от данного сценария продиктован страхом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что при вступлении военного блока в прямое противостояние с Россией означает мировую войну, после которой ничего живого уже не останется. Именно поэтому они стараются избежать подобного развития событий, что и послужило развитию украинского кризиса.

По мнению эксперта, они вынуждены гадить нам не напрямую, а из-за угла, и это снижает КПД их действий. Тем не менее стоит помнить, что альянс всегда был враждебен России.