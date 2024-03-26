Политолог Журавлев считает, что украинские военные выбрасывают тела погибших сослуживцев по приказу генералов
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Отечественный разведывательный дрон заснял на видео попытки украинских военных скрыть потери армии, когда украинская эвакуационная бригада сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших сослуживцев. По словам политолога Дмитрия Журавлева, такие действия совершаются по приказу высшего командования Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что солдаты, сбрасывающие трупы, никакой выгоды от того, что они скроют потери, не получают, как и командиры роты или батальона, поскольку они тоже не могут, потеряв три четверти личного состава, заявлять, что у них полный состав. Таким образом, подобные циничные поступки необходимы генералам для того, чтобы экономить финансы, и политикам, чтобы создавать ощущение контрнаступления и идеологического и пропагандистского бреда.
По мнению эксперта, для киевского режима люди не имеют никакой ценности, а ценность для них имеют только они сами, их деньги и их политические цели.