Отечественный разведывательный дрон заснял на видео попытки украинских военных скрыть потери армии, когда украинская эвакуационная бригада сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших сослуживцев. По словам политолога Дмитрия Журавлева, такие действия совершаются по приказу высшего командования Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что солдаты, сбрасывающие трупы, никакой выгоды от того, что они скроют потери, не получают, как и командиры роты или батальона, поскольку они тоже не могут, потеряв три четверти личного состава, заявлять, что у них полный состав. Таким образом, подобные циничные поступки необходимы генералам для того, чтобы экономить финансы, и политикам, чтобы создавать ощущение контрнаступления и идеологического и пропагандистского бреда.

По мнению эксперта, для киевского режима люди не имеют никакой ценности, а ценность для них имеют только они сами, их деньги и их политические цели.