Полицейские Приангарья сумели раскрыть убийство новорожденного тринадцатилетней давности

В 2010 году на улице был найден труп младенца, который умер от переохлаждения. Правоохранители подозревали в убийстве его мать, но никак не могли установить ее личность.

ЧП произошло в селе Мельница, которое находится в Нижнеудинском районе Иркутской области. Судмедэксперты показали, что ребенок был доношен. Из-за отсутствия подозреваемых дело было приостановлено, пока не были отправлены на экспертизу генетические образцы младенца. Благодаря им дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Сравнение генов указало, что вероятным отцом ребенка является ранее уже судимый житель Тулуна.

Об этом сообщило ТАСС. Дальнейшее для полицейских было делом техники. Мужчина заявил, что в 2009 году был в интимных отношениях с жительницей Нижнеудинского района. Правоохранители разыскали эту женщину и взяли образцы ее генов. Она призналась в убийстве и рассказала о том, как все произошло.