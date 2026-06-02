Полицейские со стрельбой остановили 15-летнего водителя на «Жигулях» в Забайкалье

В Петровск-Забайкальском сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь, чтобы остановить автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находился 15-летний подросток. Видеозапись погони предоставило управление МВД России по Забайкальскому краю, сообщает « Лента.ру ».

На кадрах видно, как «Жигули» без номеров пытается уйти от служебной машины по проселочной дороге, но в какой-то момент врезается в другой автомобиль. После этого полицейские открывают стрельбу по колесам — машину разворачивает, и она останавливается. Весь ролик сопровождается звуком включенной сирены.

Патруль заметил подозрительный автомобиль во время объезда улиц и потребовал водителя остановиться, однако несовершеннолетний требование проигнорировал и попытался скрыться. После задержания подростка поставили на профилактический учет, а его родителей привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.