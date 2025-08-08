Полицейские в Казани массово отравились в результате ужина в столовой МВД

В Казани произошло ЧП. Там более 15 полицейских отравились по результатам ужина в столовой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

ЧП в Татарстане произошло 6 августа. Там пострадали те сотрудники полиции, которые проходили курсы дополнительной профессиональной подготовки и повышения квалификации в Казанском вузе Министерства внутренних дел. Они поужинали в институтской столовой, после чего почувствовали себя плохо. У них начались проблемы с желудком, стали проявляться тошнота и рвота.

«12 человек экстренно госпитализировали, среди них — средний начальствующий состав. Еще троих отправили на домашнее лечение», — указали в микроблоге.

По этому инциденту уже возбуждено уголовное дело. В столовой ведутся проверки, эксперты пытаются установить виновных в массовом отравлении.

Ранее сообщалось о подобном ЧП в Челябинской области. Там массовое отравление в детском лагере «Черемушки» обернулось для многих детей проблемами с кишечником. 22 ребенка почувствовали себя плохо, основные симптомы: тошнота, расстройство желудка и боли в абдоминальной области. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. При проверке пищевого блока были выявлены серьезные нарушения санитарных требований.