Полицейские в Казани массово отравились в результате ужина в столовой МВД
Mash: больше 15 полицейских получили отравление в столовой МВД
В Казани произошло ЧП. Там более 15 полицейских отравились по результатам ужина в столовой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
ЧП в Татарстане произошло 6 августа. Там пострадали те сотрудники полиции, которые проходили курсы дополнительной профессиональной подготовки и повышения квалификации в Казанском вузе Министерства внутренних дел. Они поужинали в институтской столовой, после чего почувствовали себя плохо. У них начались проблемы с желудком, стали проявляться тошнота и рвота.
«12 человек экстренно госпитализировали, среди них — средний начальствующий состав. Еще троих отправили на домашнее лечение», — указали в микроблоге.
По этому инциденту уже возбуждено уголовное дело. В столовой ведутся проверки, эксперты пытаются установить виновных в массовом отравлении.
Ранее сообщалось о подобном ЧП в Челябинской области. Там массовое отравление в детском лагере «Черемушки» обернулось для многих детей проблемами с кишечником. 22 ребенка почувствовали себя плохо, основные симптомы: тошнота, расстройство желудка и боли в абдоминальной области. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. При проверке пищевого блока были выявлены серьезные нарушения санитарных требований.