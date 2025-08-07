В Челябинской области дети заразились кишечной инфекцией в лагере

Массовое отравление в детском лагере Челябинской области обернулось для многих детей проблемами с кишечником. Об инциденте стало известно из телеграм-канала «SHOT Проверка».

Согласно информации, лагерь под названием «Черемушки» расположен около озера Сугояк. 22 ребенка почувствовали себя плохо, основные симптомы: тошнота, расстройство желудка и боли в абдоминальной области. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

При проверке пищевого блока были выявлены серьезные нарушения санитарных требований. Смену в лагере, стоимость которой составляла 30 тыс. руб. на одного ребенка, пришлось прервать досрочно. Прокуратура инициировала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что количество отравившихся чачей в Краснодарском крае резко выросло.