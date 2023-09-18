Полицейские в Забайкалье задержали легковушку с центнером конопли

Водитель автомашины Nissan вез домой сразу 105 килограммов наркосодержащего растения. Из этого количества можно было изготовить порядка 25 килограммов готового наркотика.

Полицейские из поселка Агинский заметили на улице своего населенного пункта машину, в которой на заднем сиденье явно находилось что-то громоздкое, закрытое покрывалом. Они остановили машину и проверили ее. Оказалось, что водитель, уже ранее судимый мужчина, везет больше ста килограммов конопли. Об этом рассказало ТАСС.

«Полицейские обнаружили два полиэтиленовых мешка, наполненных коноплей. Их общий вес составил 105 килограммов», - сообщили представители УМВД по региону.

Злоумышленник заявил, что вез домой в Читу растение для личного употребления. А про то, что оно запрещено, он якобы не знал. В его отношении было возбуждено уголовное дело.