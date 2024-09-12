Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области задержали мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, а также пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Оперативникам удалось установить, что житель Москвы в арендованном складском помещении, расположенном в деревне Есаулово Талдомского городского округа, организовал нарколабораторию по производству N-метилофедрона. А готовое запрещенное вещество он разложил в тайники в Сергиево-Посадском городском округе.

Как результат, вблизи СНТ «Каменка» был задержан 31-летний житель Нижнего-Новгорода, который попытался забрать одну из закладок с наркотиком. При осмотре лесополосы сотрудники полиции обнаружили и изъяли 18 свертков с порошком. Также недалеко от деревни Константиново оперативники задержали организатора нарколаборатории. Он пояснил, что приехал перепрятать 16 пакетов с наркотиком. Всего из незаконного оборота было изъято 34 свертка с порошком весом около 33 килограммов.

При проведении обыска по месту нахождении нарколаборатории полицейские обнаружили и изъяли необходимое оборудование для производства наркотика, прекурсоры, а также полуготовый товар массой 40 килограммов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ.