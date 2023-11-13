Полицейские задержали мужчину, который 29 лет назад в Солнечногорске зарезал собутыльника

Подмосковные сотрудники полиции задержали мужчину, который 29 лет назад совершил в Солнечногорске убийство. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Преступление было совершено в сентябре 1994 года в микрорайоне Рекинцо. Двое мужчин распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта один из них зарезал второго, не менее девяти раз ударив его ножом.

На мужчину завели уголовное дело, однако злоумышленник скрылся. Он покинул пределы Подмосковья и был объявлен в федеральный розыск. На протяжении почти тридцати лет он скрывался в разных регионах страны.

В результате мужчину нашли в одном из магазинов Нальчика. Сейчас злоумышленнику 49 лет. Его доставили в следственные органы.