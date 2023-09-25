Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в распространении наркотиков

Безопасность

Фото: [Росгвардия МО]

Сотрудники Раменского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали супружескую пару по подозрению в распространении наркотического вещества.

Во время патрулирования улиц Раменского, росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины и женщины. Они нервно оглядывались по сторонам, а при виде патрульного автомобиля выбросили в кусты сверток красного цвета и попытались скрыться. Парочка была оперативно задержана. В ходе беседы с правоохранителями мужчина и женщина признались, что имеют при себе наркотические вещества, предназначенные для сбыта. Для дальнейшего разбирательства задержанные были переданы сотрудникам полиции. У подозреваемых изъято девять свертков с запрещенными веществами, которые по результатам экспертизы идентифицированы как «мефедрон» общей массой 2,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 130 врачей Подмосковья получили землю под строительство жилья.

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