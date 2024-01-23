Полицейские задержали подозреваемого в зверском убийстве девушки в Воронеже
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Полицейскими задержан подозреваемый в зверском убийстве 17-летней девушки в Воронеже. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что 28-летний Марк Попов, который сменил имя на Салман Азиев, во время убийства мог находиться под воздействием наркотиков.
Уточняется, что преступник весь в крови бегал босиком по городу.
Напомним, что вчера около мусорных баков было найдено изуродованное тело 17-летней девушки, которое было сложено пополам и лежало в хозяйственной сумке.