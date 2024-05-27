Житель Подмосковья устроил стрельбу из окна квартиры, его задержали

Житель Ленинского округа устроил стрельбу из окна квартиры, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О происшествии в полицию сообщила местная жительница. Нарушителем оказался мужчина 1982 года рождения, его доставили в территориальный отдел.

Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него изъяли травматический пистолет.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, организована проверка.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья переехал возлюбленную на автомобиле, потому что она хотела с ним расстаться. Женщина погибла от полученных травм.