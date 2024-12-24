Полицейский автомобиль в центре Москвы забросали коктейлями Молотова

Две бутылки с зажигательной смесью кинул под полицейскую машину пенсионер в самом центре Москвы. Его тут же задержали. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

По утверждению микроблога, мужчину на совершение преступление подтолкнули мошенники, которые оперировали с территории Украины. Они уговаривали его забросать бутылками с зажигательной смесью отделение полиции в Кривоарбатском переулке.

«Мужчина приехал на место на автомобиле, однако в последний момент передумал, отказался бросать бутылку с зажигательной смесью в здание и кинул её под служебную машину», — указали авторы сообщения.

65-летний мужчина успел бросить под машину правоохранителей две бутылки, и только потом его скрутили. Возгорание потушили практически тут же, автомобиль пострадал совсем незначительно.

Ранее сообщалось, что жителю Крыма дали 22 года лишения свободы за диверсии, которые он совершил по заданию украинской спецслужбы. Мужчина заминировал несколько участков железнодорожных путей, а также пытался сжечь склад с топливом. Первые пять лет своего срока злоумышленник проведет в тюрьме, а все остальное время в колонии строгого режима.